Анекдоти дня: кращі приколи за 20 серпня

Початок нового тижня - це як початок нового життя. Хтось сьогодні нарешті запишеться в спортзал, хтось кине палити, а хтось - вийде на роботу після веселої відпустки.

А для того, щоб цей початок пройшов на позитивній ноті, CityOboz зібрав кращі жарти за 20 серпня.

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facebook.com/in.humour

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Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно - не спішіть радіти. Це означає, що завтра їм все і стане ясно.

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- Ізя, ви не знаєте як ми завтра працюємо?

- Неохоче ...

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Слова "не треба нервувати" добре допомагають привести людину до нормального стану ярості.

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