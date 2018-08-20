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Анекдоти дня: кращі приколи за 20 серпня

1.8тЧитати новину російською

Початок нового тижня - це як початок нового життя. Хтось сьогодні нарешті запишеться в спортзал, хтось кине палити, а хтось - вийде на роботу після веселої відпустки.

А для того, щоб цей початок пройшов на позитивній ноті, CityOboz зібрав кращі жарти за 20 серпня.

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Новини
Анекдоти дня: кращі жарти за 16 серпня

***

Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно - не спішіть радіти. Це означає, що завтра їм все і стане ясно.

***

- Ізя, ви не знаєте як ми завтра працюємо?

- Неохоче ...

***

Слова "не треба нервувати" добре допомагають привести людину до нормального стану ярості.

***

Раніше CityOboz розповідав ще більше найсмішніших анекдотів.

Читайте всі новини по темі "Анекдоти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анекдоти
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
у кoгo гипeртония - срочно чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбиваeт дaвлениe до 120/80 зa 1 кyрс http://likar.forumsua.com
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