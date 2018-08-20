Анекдоти дня: кращі приколи за 20 серпня

Початок нового тижня - це як початок нового життя. Хтось сьогодні нарешті запишеться в спортзал, хтось кине палити, а хтось - вийде на роботу після веселої відпустки.
А для того, щоб цей початок пройшов на позитивній ноті, CityOboz зібрав кращі жарти за 20 серпня.
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Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно - не спішіть радіти. Це означає, що завтра їм все і стане ясно.
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- Ізя, ви не знаєте як ми завтра працюємо?
- Неохоче ...
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Слова "не треба нервувати" добре допомагають привести людину до нормального стану ярості.
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Раніше CityOboz розповідав ще більше найсмішніших анекдотів.
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