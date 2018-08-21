Анекдоти дня: найсмішніші приколи за 21 серпня

А ви знали, що для того, щоб посміхнутися, людині потрібно задіяти 17 лицьових м'язів, а щоб насупитися - 43? І це ще один аргумент на користь того, що посмішка - найлегший спосіб зробити день трішки кращим.
А для того, щоб привід посміятися у вас точно був, CityOboz зібрав найсмішніші анекдоти і приколи за 21 серпня.
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facebook.com/Доктор Сарказм
facebook.com/Доктор Сарказм
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Вчені з'ясували, що жінки з великим бюстом більш успішні в житті, ніж чоловіки з великим бюстом.
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Якщо вас затопили сусіди зверху, а вам лінь з ними розбиратися, відкрийте кран і затопіть сусідів знизу. Не бійтеся делегувати і вчіться довіряти іншим людям.
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Василь зробив татуювання у вигляді штрих-коду і тепер не може вийти з "Сільпо".
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Щодо моїх успіхів в роботі можу сказати, що в даний момент кар'єрні сходинки я мию.
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Раніше CityOboz розповідав ще більше найсмішніших анекдотів.
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