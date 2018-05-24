У Києві виступить "Машина времени": як потрапити на концерт безкоштовно

У Києві на фестивалі MotoOpenFest, який пройде 16 і 17 липня, виступить легендарна група "Машина времени" з фронтменом Андрієм Макаревичем.

Як повідомляють організатори, захід відбудеться на території парку "Муромець" і розважального комплексу X-парк.

Також на сцені виступлять білоруси "Дай дорогу!", групи "Гражданин Топинамбур", Kozak System, White.

Новини У Києві виступить британський гурт Jamiroquai

У програмі - квадро тест-драйв, аквабайк квест, конкурс краси, благодійна фотовиставка, змагання з вейкбордингу, автомодельного спорту, вело-тріалу, гандболу, футболу, cross-fit зарядка, відкрите тренування з боксу та виставка мотодилерів.

Вхід на фестиваль безкоштовний.

Як повідомляв CityOboz, на фестивалі в Києві виступить британський гурт Hurts.