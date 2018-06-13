День Незалежності з "Океаном Ельзи", 24.08.18

24 серпня легендарний гурт "Океан Ельзи" подарує Україні справжнє свято музики та єднання. Грандіозний концерт відбудеться в Києві на найбільшій арені країни – НСК "Олімпійський".

Після майже річної творчої паузи "Океани" обіцяють своїм шанувальникам безмежжя музики, що надихає і мотивує. Кожен, хто хоч раз побував на концерті "Океану Ельзи", отримує своєрідний музичний допінг, який запускає всі життєствердні процеси, спонукаючи вірити в майбутнє, творити і самореалізовуватись.

Коли: 24 серпня, початок о 20:00

Де: НСК "Олімпійський"