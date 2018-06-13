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День Независимости с "Океаном Эльзы", 24.08.18

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24 августа легендарная группа "Океан Эльзы" подарит Украине настоящий праздник музыки и единения. Грандиозный концерт состоится в Киеве на самой большой арене страны – НСК "Олимпийский".

После почти годовой творческой паузы "Океаны" обещают своим поклонникам бесконечность музыки, вдохновения и мотивации. Каждый, кто хоть раз побывал на концерте "Океана Эльзы", получает своеобразный музыкальный допинг, который запускает все жизнеутверждающие процессы, побуждая верить в будущее, творить и самореализовываться.

Когда: 24 августа, начало в 20:00

Где: НСК "Олимпийский"

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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