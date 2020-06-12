Якщо закрити державний номерний знак автомобіля чи замалювати символи на ньому, це не допоможе уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху.

Як написав у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, "винахідливість" деяких водіїв не перестає дивувати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери ria.com

"Якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю або один чи декілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність усе одно настане", – зазначив він.

За словами Білошицького, на дорогах є поліцейські патрулі, які завжди можуть зупинити водія за це порушення, а саме за експлуатацію т/з:

без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів,

із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, зокрема з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію,

забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів,

перевернутим чи неосвітленим.

За це передбачено штраф у розмірі 170 грн, а за повторне порушення – штраф у розмірі 255 грн або громадські роботи і платне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Білошицький опублікував приклади приховування номерів, за яке водії отримали свої постанови.

Facebook Олексія Білошицького

Facebook Олексія Білошицького

Facebook Олексія Білошицького

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

Перевищення швидкості руху каратиметься штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Індивідуальні номерні знаки не допоможуть уникнути покарання водіям, які порушують швидкісний режим.

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