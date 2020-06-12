Головна Новини
12 червня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Автомобільні новини

Приховування номерів не врятує від покарання за порушення ПДР – поліція

4.4т
Читати матеріал російською

Якщо закрити державний номерний знак автомобіля чи замалювати символи на ньому, це не допоможе уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху.

Як написав у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, "винахідливість" деяких водіїв не перестає дивувати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

ria.com

"Якщо навіть у якийсь спосіб приховується ДНЗ на авто, повністю або один чи декілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність усе одно настане", – зазначив він.

За словами Білошицького, на дорогах є поліцейські патрулі, які завжди можуть зупинити водія за це порушення, а саме за експлуатацію т/з:

  • без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів,

  • із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, зокрема з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію,

  • забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів,

  • перевернутим чи неосвітленим.

За це передбачено штраф у розмірі 170 грн, а за повторне порушення – штраф у розмірі 255 грн або громадські роботи і платне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Білошицький опублікував приклади приховування номерів, за яке водії отримали свої постанови.

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

Facebook Олексія Білошицького

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

Facebook Олексія Білошицького

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

Facebook Олексія Білошицького

У поліції пояснили, як покарають водіїв за приховані від камер номери

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

  • Перевищення швидкості руху каратиметься штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

  • Індивідуальні номерні знаки не допоможуть уникнути покарання водіям, які порушують швидкісний режим.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Відеофіксація на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Відеофіксація на дорогах
Місце
Україна
Теги
автономери авто поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 424 тисяч.

  • Олена Зеленська заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

  • Майже всі країни ЄС пройшли пік епідемії COVID-19 – не пощастило Польщі та Швеції.

  • Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом з іншою хворобою.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги