Бразилія обігнала Британію за кількістю смертей: статистика щодо COVID-19 на 13 червня. Постійно оновлюється

У суботу, 13 червня, Бразилія обігнала Великобританію за кількістю летальних випадків COVID-19. Там зафіксували 41 901 смерть від коронавірусної інфекції, в той час як в Британії – 41 481. Тепер країна посідає друге місце в світовому антирейтингу після США.

Всього в Україні та світі на коронавірус захворіли вже понад 7,7 млн осіб. З них майже 141 тис. випадків діагностували за останню добу. Захворювання повністю побороли близько 4 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 29 753 особи. Померли 870 пацієнтів одужали – 13 567.

Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 2,1 млн), Бразилія (більш 829 тис.) і Росія (понад 511 тис.).

У Єгипті, який готується приймати туристів, виявили рекордну кількість випадків зараження за добу – 1 577.

У ВООЗ заявили, що спекотне літо не гарантує уповільнення поширення COVID-19, так як вірус не демонструє ознак сезонності.

Головне за 12 червня:

1:23 – На тлі пандемії COVID-19 в Україні безпечно відпочивати в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

00:59 – На Буковині станом на вечір 12 червня офіційно підтверджено ще 38 випадків коронавірусу (з 376 тестів).

00:02 – Число інфікованих коронавірусом в Канаді зросло до 97 530 осіб. Майже 8 тисяч померли.

При цьому, як повідомило міністерство охорони здоров'я країни, зростання статистики в останні дні значно сповільнилося. Тестування на коронавірус пройшли понад 2 млн осіб, з яких у більш 1,9 млн – негативний результат.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram