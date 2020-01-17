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17 января • обновлено в 19:33
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Билли Айлиш записала саундтрек об агенте 007

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В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

Ведущая Евровидения в третий раз стала мамой,

Новая видеоработа Таисии Повалий на сингл "Вытри слезы",

Билли Айлиш записала саундтрек для фильма об агенте 007,

Cardi-B собралась в политику

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Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Звездный дайджест
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