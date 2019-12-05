Заместитель главреда журнала Сosmopolitan загремела на "Миротворец"

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал из-за поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Скриншоты циничных опусов Плихиной опубликовала в Facebook журналистка Валентина Быкова, поскольку автор уже успела их удалить и из этой соцсети, и из Telegram. Спустя какое-то время скрины исчезли и со страницы Быковой. Как оказалось, ее пост забанили по жалобе Плихиной.

В текстах замглавреда известного СМИ рассказала, как случайно оказалась в похоронной процессии, которую она назвала "фан-зоной". Кроме того, девушка употребила в своих постах и другие оскорбительные высказывания, как, например, "дяде уже не важно - в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

Посты Плихиной вызвали большой ажиотаж в сети, и люди взорвались возмущениями из-за неуважения к памяти погибшего на Донбассе защитника и дикого цинизма.

"Живет себе такая девочка в Киеве. Аж заместитель главреда Cosmopolitan Ukraine. Пишет про х*и и вагины, украшая свои опусы матерком. Фотографируется в чулочках и татушках, изящно оттопыривая попку, селфится в примерочных, собирая лайки и сердечки. Насыщенно девочка живет, продуктивно, а главное – безопасно. Без комендантского часа с риском попасть на "подвал", где ее месяц будет сношать взвод чеченов, без прилетов "Града", без черного всепоглощающего ужаса от смертей близких, без бездны, в которую заглядываешь ежедневно", – возмутилась в разоблачающем посте Быкова, которая является переселенкой из Донецка.

"Поэтому девочке – как два пальца сплясать на костях полковника ЦСО. Для нее похороны Героя Украины, получившего звание посмертно, – это еще один повод похохмить и поймать хайп. Морали не будет. Встречу лично – у*бу", – жестко добавила журналистка.

Аналогичное мнение украинцы выразили и в комментариях под постом. Они поразились такой беспринципностью Плихиной и отсутствием у нее понимания, что шутить по поводу смерти Героя совершенно неуместно.

"Ох и треш. Это же что там вообще в той макитре, что она способна сгенерировать о "похоронной фан-зоне?", "Ужас", "Шедевральная дура. Я всякое видела, но такого", "В какой именно ситуации не разобралась сразу? Что гыгыкать и ржать на похоронах немного дико? Когда набивала эти свои тысячи знаков, тоже не разобралась? Только когда прилетать начало внезапно поняла, какой п*здец накатала?" – негодуют в сети.

"Это была сатира не на себя, а откровенный стеб на крайне деликатную тему. Да, представьте, до сих пор хоронят помпезно военных, полицейских, которые погибли при выполнении долга", "Какая эталонная нелюдь", "Ты, тупорылое создание, хоронили сотрудника СБУ, Героя Украины, который погиб на фронте, чтобы такие тупые малороссийские куры, как ты, в красных шапочках могли спокойно жрать, спать, ср*ть и ржать. Существо ты безмозглое", – возмущаются украинцы.

После такого резонанса скандальная Плихина все же прокомментировала свое поведение и написала пост с извинениями. Свой прокол она попыталась оправдать тем, что якобы не разобралась в ситуации.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, унизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", – написала Плихина на своей странице в Facebook.

В издании отреагировали на скандал, разместив в соцсети два предложения с извинениями. От журнала потребовали немедленно уволить Плихину.

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