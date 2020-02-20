Погода в Украине начнет портиться: прогноз на 21 февраля от ObozTV

В конце рабочей недели погода в Украине начнет постепенно портиться. Местами ожидается незначительное похолодание и кратковременные снегопады.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 21 февраля.

На западе облачно. В основном без осадков, только в Ужгороде синоптики прогнозируют легкий снегопад. Температура воздуха днем от 0 до +6, ночью от 0 до +3 градусов.

На севере также пасмурно, в Чернигове возможен снег. Дневной максимум до +4 градусов, ночной минимум 1.

В восточных регионах облачно, в Луганске и Донецке предвидятся осадки в виде снега. Температура воздуха днем от -1 до +2, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

На юге без осадков, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем от +2 до +6 градусов, ночью от +2 до +5.

В центральных областях переменная облачность, в Черкассах возможен снег. Днем воздух прогреется от +1 до +5, ночью до -1 градуса.

Киеву обещают облачную погоду, ночью возможен небольшой снег. Дневной максимум +4 градуса, ночью от +2 до +3.

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