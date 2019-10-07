Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на 8 октября от ObozTV

Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на 8 октября от ObozTV3.6т Читать материал на украинском
Настоящая холодная осень уже набирает обороты по всей территории Украины, в западных и северных областях обещают заморозки.
ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 8 октября.
На западе будет преобладать дождливая погода. Днем +10, ночью на термометрах +1.
На севере небо затянет облаками, небольшой дождь обещают в Чернигове. Дневной максимум +7, ночной минимум +1.
В восточных областях по прогнозам облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +9, ночью столбик термометра опустится до +1.
На юге и в Крыму день будет пасмурным, в Симферополе дожди. Температура воздуха в течение дня +11, ночью +6.
В центральном регионе будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура днем +8, ночью +1.
В Киеве также день будет пасмурным, но без капли осадков. Дневной максимум +8, ночной минимум +2.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени".
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