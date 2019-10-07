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7 октября • обновлено в 18:17
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Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на 8 октября от ObozTV

3.6т Читать материал на украинском

Настоящая холодная осень уже набирает обороты по всей территории Украины, в западных и северных областях обещают заморозки.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 8 октября.

На западе будет преобладать дождливая погода. Днем +10, ночью на термометрах +1.

На севере небо затянет облаками, небольшой дождь обещают в Чернигове. Дневной максимум +7, ночной минимум +1.

В восточных областях по прогнозам облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +9, ночью столбик термометра опустится до +1.

Дожди и заморозки: прогноз погоды в Украине на 8 октября от ObozTV

На юге и в Крыму день будет пасмурным, в Симферополе дожди. Температура воздуха в течение дня +11, ночью +6.

В центральном регионе будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура днем ​​+8, ночью +1.

В Киеве также день будет пасмурным, но без капли осадков. Дневной максимум +8, ночной минимум +2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени".

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