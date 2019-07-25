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Дождливая пятница: прогноз погоды в Украине на 26 июля от ObozTV

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Дожди не собираются покидать территорию Украины. 26 июля в большинстве областей пройдут небольшие ливни, а потепления можно ожидать уже на выходных.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 июля.

На западе будет преобладать сухая и ясная погода. Дневные показатели +28, ночные +13 градусов.

В северных областях дождь. Температура воздуха днем +25, ночью +14.

На востоке прогнозируют облачную погоду, местами пройдут кратковременные ливни. Максимальный показатель днем +25, ночью термометры покажут +16.

На юге и в Крыму также по прогнозу осадки. Дневной максимум +27, ночной минимум +16 градусов.

Дождливая пятница: прогноз погоды в Украине на 26 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Центральную Украину ожидают локальные дожди. Только в Черкассах и Полтаве сухая, но пасмурная погода. Максимальный показатель днем +24, ночью на термометрах +13 градусов.

В Киеве небо затянет облаками, которые могут принести легкий дождик. Днем температура воздуха +25 градусов, ночью +18 и ясное звездное небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало августа в Украине ожидается довольно жарким, а вот в конце лета метеорологи прогнозируют резкое похолодание.

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