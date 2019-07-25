Дождливая пятница: прогноз погоды в Украине на 26 июля от ObozTV

Дождливая пятница: прогноз погоды в Украине на 26 июля от ObozTV370 Читать материал на украинском
Дожди не собираются покидать территорию Украины. 26 июля в большинстве областей пройдут небольшие ливни, а потепления можно ожидать уже на выходных.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 июля.
На западе будет преобладать сухая и ясная погода. Дневные показатели +28, ночные +13 градусов.
В северных областях дождь. Температура воздуха днем +25, ночью +14.
На востоке прогнозируют облачную погоду, местами пройдут кратковременные ливни. Максимальный показатель днем +25, ночью термометры покажут +16.
На юге и в Крыму также по прогнозу осадки. Дневной максимум +27, ночной минимум +16 градусов.
Центральную Украину ожидают локальные дожди. Только в Черкассах и Полтаве сухая, но пасмурная погода. Максимальный показатель днем +24, ночью на термометрах +13 градусов.
В Киеве небо затянет облаками, которые могут принести легкий дождик. Днем температура воздуха +25 градусов, ночью +18 и ясное звездное небо.
Как сообщал OBOZREVATEL, начало августа в Украине ожидается довольно жарким, а вот в конце лета метеорологи прогнозируют резкое похолодание.
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