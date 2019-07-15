Дожди не отступят: прогноз погоды в Украине на 16 июля от ObozTV

16 июля синоптическая ситуация в Украине будет оставаться нестабильной. В большинстве областей прогнозируют ливни, на остальной территории небо затянет облаками.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на вторник, 16 июля.

На западе дожди будут чередоваться с прояснениями. Днем воздух прогреется до +23, ночью столбик термометра опустится до +11 градусов.

В северных областях преимущественно дожди, только в Житомире солнечная и сухая погода. Температура днем +23, ночью +13 градусов.

На востоке ожидается жаркий, но пасмурный день. Местами осадки. На термометрах днем до +29, ночью +17.

На юге и в Крыму дождь. Только в Одессе будет сухо, но облачно. Днем максимальный показатель +26, ночью столбик термометра опустится до +17.

Центральную Украину также ожидают кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +25, ночью термометры покажут +12 градусов.

В Киеве прогнозируют легкий дождь. Температура воздуха днем +24, ночью +15 градусов.

OBOZREVATEL напоминает – по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, "адской жары" в июле этого года украинцы уже не увидят. По его словам, в ближайшее время умеренное тепло будет чередоваться с прохладой, а под конец месяца вернутся дожди.

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