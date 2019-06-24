Ливни и грозы: прогноз погоды в Украине на 24 июня от ObozTV

Лето в самом разгаре, по всей территории Украины кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозой. ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 24 июня.

На западе небо будет затянуто тучами, местами синоптики обещают ливни. Воздух днем ​​прогреется до +27 градусов, ночью прохладнее, +15.

На севере также пасмурно, возможен кратковременный дождь. Днем максимальный показатель +29, ночью ясное звездное небо, +18.

На востоке пасмурный день, местами синоптики обещают осадки. Днем +26 градусов, ночью +21.

Юг и Крым - небо затянут облака, в отдельных районах дождь, дневные показатели до +31. Ночью +20.

В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Днем воздух прогреется до +29, ночью +17.

В Киеве облачно, однако осадков не прогнозируют. Днем максимальный показатель +30, ночью стрелка термометра опустится до +22.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается на протяжении всего июня и июля. 11 и 12 июня 2019 года в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет (с 1881-го).

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