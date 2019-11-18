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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 листопада 2019 року

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Повернення Україні двох катерів та буксира, що були захоплені у 2018 році, відбувається згідно плану.

16 обстрілів минулої доби на Донбасі. Проросійські бойовики продовжують гатити в бік українських військових з гранотометів

Сорока три річний військовослужбовець, який постраждав під час вибухів на арсеналі в Балаклії, помер у харківській лікарні невідкладної допомоги.

У Білорусі відбулися вибори в Палату представників сьомого скликання.

У Тбілісі протестувальники заблокували будівлю парламенту Грузії.

Британський принц Гаррі назвав кліматичну активістку ГРету Тунберг взірцем боротьби за екологію.

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