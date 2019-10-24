Когда в Украине будут делать пересадки сердца? 60

Новая система трансплантации в Украине должна полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Сейчас специалисты Минздрава проверяют технические возможности единого реестра доноров и пациентов, перед которыми, по словам врачей, накопился долг в 500 тысяч операций сосудистой хирургии и еще в тысячи невыполненных пересадок сердца и других органов

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