Спецпроект ''Право на приватность'' | Часть 2: Буллинг

Украина - в первой десятке стран Европы по распространенности буллинга среди школьников 11-15-ти лет. Позади - не только наиболее социально благополучные Дания или Норвегия, но и, например, Венгрия и Греция. В 2017 67% украинских детей или были жертвами, или обидчиками, или свидетелями буллинга. Четверть из них непосредственно подверглись травли. 48% этих детей никому не рассказали о пережитом.