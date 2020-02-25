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25 февраля • обновлено в 22:28
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Украина к коронавирусу готова: глава Госпотребслужбы

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Глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, достаточно ли проверок, которые проводятся в аэропортах для пассажиров из Италии.

"Я могу сказать как врач-эпидемиолог, что действительно, это эффективное средство (измерение температуры - ред.) по контролю на границе, которое применяется по всему миру. Проверяются все пассажиры, которые прилетают из неблагонадежных регионов. Неблагонадежными территориями сегодня признаны три", - заявил Рубан.

Он также высказался по поводу того, готова ли Украина к борьбе с коронавирусом.

"В каждом регионе действует план недопущения завоза и распространения инфекции в том числе и коронавируса. Все базы обеспечены инфекционными боксами, санитарной одеждой и соответствующими приборами", - отметил Рубан.

По его мнению, украинцам не стоит так сильно бояться коронавируса, как об этом пишут в некоторых СМИ.

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