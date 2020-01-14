Сверхвысокие зарплаты госслужащих: обоснованы ли они в Украине

Эксперт реанимационного пакета Реформ Евгений Крапивин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал сверхвысокие зарплаты госслужащих, и как можно их объяснить в таком государстве как Украина.

"Я бы разделил этот вопрос. Если мы говорим о судьях или руководителях министерств, то для того, чтобы была превенция коррупции, у этих людей должна быть высокая зарплата. А другая история - это получастные структуры, где люди являются руководителями государственного предприятия, но они не самостоятельно распоряжаются ресурсами, у них, например, может быть наблюдательный совет, который принимает окончательное решение, или подобные органы. Здесь не совсем понятно, для чего таким госслужащим сверхвысокие зарплаты", - заявил Крапивин.

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