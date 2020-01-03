Как новый трудовой кодекс повлияет на декретные отпуска: объяснение эксперта

Эксперт по вопросам трудоустройства Юлия Дрожжина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Она прокомментировала изменения в трудовом кодексе Украины. Наиболее обсуждаемым пунктом сейчас являются изменения, касающиеся декретного отпуска.

"Если по большому счету, то все остается так же. Мы декларируем, что мы против дискриминации. Все эти запреты уже были в предыдущем законе. Но разве они работали по факту? Здесь нужны более решительные действия, для того чтобы изменить ситуацию. Стоит поработать с юристами и с мамами, обговорить, с чем они сталкиваются", - заявила Дрожжина.

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