Как правильно составить цели на следующий год: советы психолога
Психолог Оксана Зайцева в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Она порекомендовала, как начать новую жизнь с первого января.
"Чтобы любая ваша мечта стала целью, вам нужно четко осознавать, когда и как вы это сделаете. Мозг должен получить четкую команду, в какой последовательности он это должен сделать. Если вы пишите цели на следующий год, то не пишите только реальные, я бы рекомендувала писать и нереальные цели также. Сначала продумайте, что для вас является первостепенно важным. Я прошу писать не менее 100 желаний на следующий год, поскольку самое важное человек обычно пишет в самом конце перечня", - рассказала Зайцева.
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