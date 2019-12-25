Как правильно составить цели на следующий год: советы психолога

Психолог Оксана Зайцева в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она порекомендовала, как начать новую жизнь с первого января.

"Чтобы любая ваша мечта стала целью, вам нужно четко осознавать, когда и как вы это сделаете. Мозг должен получить четкую команду, в какой последовательности он это должен сделать. Если вы пишите цели на следующий год, то не пишите только реальные, я бы рекомендувала писать и нереальные цели также. Сначала продумайте, что для вас является первостепенно важным. Я прошу писать не менее 100 желаний на следующий год, поскольку самое важное человек обычно пишет в самом конце перечня", - рассказала Зайцева.

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