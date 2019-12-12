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12 декабря • обновлено в 14:18
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Пешеходы будут платить за ремонт авто в случае ДТП: автоюрист

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Автоюрист Денис Конюшко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал решение Высшего суда, что теперь пешеходы также будут ответственными за ДПТ.

"Я не разделяю мнение, что такое решение положительно повлияет на количество ДТП, поскольку положение о том, что с пешехода можно взыскать финансовую ответственность за поврежденный автомобиль, было и раньше. Это решение просто является очередным, это не массовая революция, это просто очередное решение, теперь на уровне Высшего суда. Далеко не все решения пересматривались Высшим судом, но сейчас это решение подняло медийный шум, что, конечно же, является положительным результатом", - заявил Конюшко.

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Денис Конюшко
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