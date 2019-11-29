Погода на Новый год: прогноз народного синоптика

Народный синоптик Леонид Горбань в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он рассказал о прогнозе погоды на Новый год.

"Морозы возвращаются. Потепление, оттепель будет кратковременная. Через 2-3 дня возвращаются морозы. Они небольшие. Ночные температуры -4...-2 градуса, днем 0...+1. Но и эти морозы не длительные. 6 декабря начинается вторая оттепель, она будет длиться по 12-13 декабря. А начиная с 13 декабря до конца месяца - сплошные морозы, и оттепели не просчитываются. Ночные температуры будут -9...-6, а 22-25 декабря посильнее, -13..-11. И осадки. Хороший снег просчитывается 22-24 декабря и 28-30 декабря", - заявил народный синоптик.

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