Руководство "Укрзализныци" искусственно уменьшает расходы, чтобы получать премии: эксперт

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления премьер-министра Украины по замене руководства "Укрзализныци".

"Вопрос - на кого будет проведена замена и правления, и наблюдательного совета. Мы видим, что эксперименты по привлечению иностранных специалистов не дали никаких эффектов, наоборот - ситуация только стала хуже. Руководство" Укрзализныци "в погоне за дополнительными премиями создает операционный коллапс в железнодорожном транспорте. Они показывают прибыльную работу Укрзализныци, но при этом не финансируют ремонтные работы и закупку запчастей. По сути, они искусственно занижают расходную часть, для того, чтобы получить для себя премии", - заявил Александр Кава.

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