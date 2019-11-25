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25 ноября • обновлено в 13:24
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Сколько должен зарабатывать депутат: прогнозы политического обозревателя

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Политический эксперт Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал принятие бюджета 2020 и расходы на народных депутатов Верховной Рады Украины. Он рассказал свои мысли по поводу того, дорого ли украинцам обходятся народные депутаты.

"Это довольно интересная тема, сколько должны зарабатывать народные депутаты. Я видел даже платежки народных депутатов, скриншоты из ПриватБанка, сколько пришло за сентябрь. 33 тысячи гривень - это такая средняя заработная плата в зависимости от комитета. Большинство говорит, что надо не менее 100 тысяч гривень, поскольку это топ-менеджмент, высокий уровень. Другие говорят, что должно быть минимально 5 тысяч долларов, это 125 тысяч гривень ориентировочно, и вот сейчас ходят слухи, что в 50 тысяч гривень должны поднять зарплату народным депутатам", - заявил Тысячный

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