Прогноз погоды на ближайшие три дня: снега не ожидается

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он дал прогнозы относительно температуры на территории Украины и осадков в виде снега.

"Оранжевый уровень объявлен не в Украине, а в Приазовье, потому что там очень сильный ветер - 25-30 м/с. В других южных, западных областях, ветер меньше и там желтый уровень опасности. Относительно температурных показателей - в Украину зашла порция холодного воздуха, поэтому в ближайшие трое суток нас ждет малооблачная погода с температурными показателями, которые будут отличаться. Восток будет холодный, Запад, особенно Закарпатье, теплый. А температуры в целом по территории Украины ночные -10 ...- 5, в западных областях -5 ... 0 Только в Закарпатье и на юге в Одесской области ночные температуры около 0. И дневные температуры также отрицательные. -6 ...- 1 на большинстве территории страны, и только на юге и крайнем западе это 0 ...+3", - отметил синоптик.

Такие погодные условия, по словам Билык, ожидают нас в ближайшие три дня.

"На следующей неделе будет ослабление морозов, а с середины следующей недели мы вернемся к более конкретным показателям. Отрицательные температуры будут наблюдаться только ночью, и то -5 ...- 2. А дневные температуры будут плюсовые +2 ...+ 7 ожидаем в середине следующей недели ", - отметил синоптик.

Снега в ближайшее время не ожидаем, добавил он.

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