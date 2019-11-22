Главная Новости
22 ноября • обновлено в 13:59
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Украина попала в ТОП-5 смертельного рейтинга: комментарий военного эксперта

29
Читать материал на украинском

Начальник аэромобильных войск, военный эксперт Иван Якубець в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что Украина попала в ТОП-5 смертельного рейтинга стран мира.

"А что вы хотели, если уже 5 лет идет война? Разве мы можем иметь иную картину или другой рейтинг? У нас же война идет позиционная. А эта война характеризуется именно большим количеством минных полей. Другой вопрос в том, что все эти поля должны быть зарегистрированы, нанесены на карту. Они должны быть учтены с особой точностью. И с нашей стороны это все, безусловно, происходит, а вот ведется ли такой учет с той стороны?"- заявил Якубець.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости