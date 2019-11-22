Украина попала в ТОП-5 смертельного рейтинга: комментарий военного эксперта

Начальник аэромобильных войск, военный эксперт Иван Якубець в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что Украина попала в ТОП-5 смертельного рейтинга стран мира.

"А что вы хотели, если уже 5 лет идет война? Разве мы можем иметь иную картину или другой рейтинг? У нас же война идет позиционная. А эта война характеризуется именно большим количеством минных полей. Другой вопрос в том, что все эти поля должны быть зарегистрированы, нанесены на карту. Они должны быть учтены с особой точностью. И с нашей стороны это все, безусловно, происходит, а вот ведется ли такой учет с той стороны?"- заявил Якубець.

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