Главная Новости
14 ноября • обновлено в 14:12
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Обзор важнейших международных новостей по состоянию на четверг 14 ноября

46
Читать материал на украинском

Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних важнейших международных новостей.

В российском колледже студент открыл стрельбу по одногруппникам

Трамп встретился с Эрдоганом - как прошла встреча

В Турции прогремели взрывы: около 20 раненных

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости