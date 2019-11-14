Обзор важнейших международных новостей по состоянию на четверг 14 ноября

Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних важнейших международных новостей.

В российском колледже студент открыл стрельбу по одногруппникам

Трамп встретился с Эрдоганом - как прошла встреча

В Турции прогремели взрывы: около 20 раненных

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