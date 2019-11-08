Отличить дифтерию от ангины может только врач с помощью мазка на BL

Врач-оториноларинолог Александр Васильев в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости об эпидемии дифтерии в Украине.

"Лечением дифтерии занимается врач-инфекционист, поэтому все эти пациенты находятся в отделениях инфекции. Это заболевание очень быстро распространяется воздушно-капельным путем из-за попадания бактерии к другому человеку. Сильные проявления дифтерии видно в области миндалин. Они очень похожи на ангину и симптоматично подобны ангине. Одним из основных критериев постановки диагноза является мазок из полости горла. Если вы попадали в больницу, то вы знаете, что у всех берут мазок. И, как правило, люди приходят через 1-2 дня и говорят, что вот у меня брали мазок. Мазок который берут в больнице, всегда берут на дифтерию. И сейчас действительно есть случаи заболевания дифтерией на территории Украины", - заявил врач.

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