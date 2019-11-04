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4 ноября • обновлено в 14:05
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Пенсии ниже прожиточного минимума: Гончаренко о бюджете 2020

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о принятии проекта госбюджета 2020 ко второму чтению.

Он отметил, что вряд ли будет голосовать за новый проект бюджета 2020.

"Там не только об учителях рець идет, но и о детских садах. Почему не подняли ЗП учителям? В полном объеме я бюджет не видел, но из того. Что я слышал и видел, я знаю. Что социальная составляющая осталась на том же низком уровне. Мы все помним о четырех тысячях долларов. Мы понимаем, что это были довольно странные заявления, но хоть какое-то повышение все равно должно быть для работников сферы образования. Было постановление от предыдущего правительства, которое предусматривало такое повышение за изменения тарифной сетки. Это постановление новым правительством не отменено, но оно и не выполняется. И когда после первого чтения я задавал этот вопрос Гончаруку, он сказал. что это только первого чтения, а во втором еще есть время, и вы все еще увидите", - заявил Гончаренко.

Он также отметил, что в новом проекте госбюджета 2020 прожиточный минимум выше минимальной пенсии.

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