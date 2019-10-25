Как смог влияет на внутренние органы человека: комментарий врача

Врач-пульмонолог Виктория Ялтонская в прямом эфире ObozTV прокомментировала, как смог влияет на внутренние органы человека.

"Если мы возьмем ситуацию за последние две недели, то я прозвонила более десяти своих коллег, и сейчас нет увеличения количества обращений из-за смога. Наши люди уже привыкли к такому уровню загрязнения, поэтому нет роста обращений. Однако, стоит отметить, что наши пациенты с хроническими заболеваниями легких, они более грамотные, более образованные, и они знают, что нужно делать, если приходит вирусная инфекция и если увеличивается концентрация аллергенов в воздухе", - заявила Ялтонская.

Врач порекомендовала, как защитить свое здоровье в ситуации, когда в воздухе увеличивается количество вредных веществ.

"Я бы сказала так - не надо над иммунитетом чего-то специфического придумывать. Надо дать возможность своему организму нормально функционировать. Тут важно не периодически задумываться над здоровьем своего организма, а систематически им заниматься. Ну и конечно, если возникает повышенная концентрация вредных веществ в воздухе, то нужно избегать их. Целенаправленно избегать, то есть не бегать утром по парку, на велосипеде вдоль трассы не ехать на работу и т.п.", - отметила врач.

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