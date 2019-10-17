Спортивные новости: Студия OBOZREVATEL

Спортивные новости: Студия OBOZREVATEL30 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор последних спортивных новостей на утро четверга 17 октября.
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал пляжных игр
Малиновский попал в символическую сборную UEFA
Зинченко сделал предложение своей девушке
"Эль-классико" под угрозой срыва
Ястремская вылетела из Кубка Кремля
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