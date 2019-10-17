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17 октября • обновлено в 12:02
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Спортивные новости: Студия OBOZREVATEL

30 Читать материал на украинском

Ведущие прямого эфира ObozTV сделали обзор последних спортивных новостей на утро четверга 17 октября.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал пляжных игр

Малиновский попал в символическую сборную UEFA

Зинченко сделал предложение своей девушке

"Эль-классико" под угрозой срыва

Ястремская вылетела из Кубка Кремля

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире ObozTV

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