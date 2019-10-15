Они нам всегда врали: ветеран АТО о договоренностях с оккупантами

Ветеран АТО, украинськкий военнослужащий Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости об отсрочке разведения войск на Донбассе.

Он заявил, что никакой уверенности в том, что российские оккупационные войска будут следовать правилам разведения войск, нет.

"Нам всегда врали, а здесь мы вдруг решили, что в этот раз нам врать не станут, ну это же ерунда ужасная", - отметл Бабич.

По его мнению, не нужно быть стратегом и экспертом, чтобы понять, что почти во всех местах ВСУ находятся на тех позициях и точках, которые являются единственными возможными для удержания наших позиций. Он отметил, что если ВСУ отойдут хотя бы на квартал, то вернуться на свои прежние позиции они потом уже не смогут.

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