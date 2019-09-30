Юрист дал оценку делам против чиновников времен Януковича

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк заявил, что сейчас речь идет о двух сценариях развития событий: или сейчас происходит реванш, или ранее было политическое преследование.

Он отметил, что в какой-то степени мог быть и фактор политического преследования, ведь речь шла о люстрации и были проблемы, о которых все говорили еще в 2014 году. Рейтинг Зеленского, по словам Москалюка, сегодня настолько высок, что его достаточно сложно будет поколебать, даже несмотря на разочарование элит. Если говорить об оппозиции, и о тех людях, которые могут олицетворять ее на разных фронтах, то их рейтинги не превышают 10-15%.

Эксперт сравнил ситуацию с оппозицией в Украине с аналогичной ситуацией в России. Те решения, которые были приняты новой ВР очень опосредованно влияют на жизнь каждого украинца. Например, отмена депутатской неприкосновенности никоим образом не влияет на жизнь среднестатистического украинца, но почему-то именно подобные решения пользуются особым спросом в украинском обществе, отметил Москалюк.

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