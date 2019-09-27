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27 сентября • обновлено в 18:53
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Обзор утренних новостей пятницы: Студия OBOZREVATEL

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Ведущие Студии OBOZREVATEL Марина Клим и Денис Похила рассказали о новостях утра пятницы 27 сентября.

  • Полицейский сбил насмерть женщину

  • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

  • Зеленский обсудил с Генсеком ООН гуманитарную поддержку

  • США стремятся помочь Украине в преодолении коррупции

  • Миссия МВФ продолжит обсуждать новую программу с украинской властью

  • Доносчиком на Трампа оказался сотрудник ЦРУ

  • Разговор с Зеленским: Трамп назвал жалобу информатора фальшивкой

  • Пожар на химзаводе во Франции

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