Обзор утренних новостей пятницы: Студия OBOZREVATEL

Ведущие Студии OBOZREVATEL Марина Клим и Денис Похила рассказали о новостях утра пятницы 27 сентября.

Полицейский сбил насмерть женщину

27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Зеленский обсудил с Генсеком ООН гуманитарную поддержку

США стремятся помочь Украине в преодолении коррупции

Миссия МВФ продолжит обсуждать новую программу с украинской властью

Доносчиком на Трампа оказался сотрудник ЦРУ

Разговор с Зеленским: Трамп назвал жалобу информатора фальшивкой

Пожар на химзаводе во Франции

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