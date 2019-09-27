Обзор утренних новостей пятницы: Студия OBOZREVATEL

Обзор утренних новостей пятницы: Студия OBOZREVATEL147 Читать материал на украинском
Ведущие Студии OBOZREVATEL Марина Клим и Денис Похила рассказали о новостях утра пятницы 27 сентября.
Полицейский сбил насмерть женщину
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Зеленский обсудил с Генсеком ООН гуманитарную поддержку
США стремятся помочь Украине в преодолении коррупции
Миссия МВФ продолжит обсуждать новую программу с украинской властью
Доносчиком на Трампа оказался сотрудник ЦРУ
Разговор с Зеленским: Трамп назвал жалобу информатора фальшивкой
Пожар на химзаводе во Франции
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