Некачественная и опасная вода: как уберечь себя и близких

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала, как обезопасить себя и близких от плохой воды.

18 сентября в мире отмечают Всемирный день мониторинга качества воды. Он уже стал глобальной информационной программой. Эксперт отметила, что главная водная артерия Украины Днепр нуждается в защите. На его берегах находится 50 крупных городов, очень много промышленных предприятий на главной артерии. Питьевая вода из Днепра пока обеспечивает наибольшее количество жителей Киева. Однако, вода из Днепра нуждается в глубоком очищении.

Она заявила, что в мире 90% поставки воды для населения происходит из подземных источников, а в Украине наоборот 80% идет с наземных источников. Также она отмечает, что в Украине уже есть города, которые перешли на подземный вид водоснабжения. Это, например, Полтава и Ивано-Франковск, который отказался от хлорирования воды и ввел на средства европейских фондов новую систему очистки воды.

Из Днепра воду нельзя пить категорически, добавила эксперт. Самая большая проблема этой воды - это канализационные выбросы. Вода, которая попадает к населению, конечно же, отвечает всем нормам, но о ее биологической ценности никто не говорит, заявила Сидоренко.

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