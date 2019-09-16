Раскрытие резонансных дел в отношении журналистов: прокурор

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша прокомментировал ход следствия по делам Гандзюк и Шеремета.

Он заявил, что дело Георгия Гонгадзе является раскрытым, и убийцы уже понесли наказание. Здесь нет никаких секретов, поскольку показания Пукача стали публичными, и нужно либо закрывать это дело, или дорасследовать его, если там есть еще невыясненные факты.

Он также дал прогноз относительно раскрытия резонансных дел в ближайшие годы. Голомша отметил, что для любой украинской власти главным приоритетом должна быть свобода слова. По его словам, сейчас в Украине около 60 нераскрытых резонансных дел, касающихся журналистов, и, по его мнению, украинская власть должна сделать все возможное, чтобы раскрыть их.

Помимо прочего, Голомша заявил, что обязательно нужно говорить о причинах и условиях случившегося. Он отметил, что в Украине большую силу имеют монополисты, которые сегодня обладают целым информационными корпорациями.

Среди важных дел Голомша отметил, что обязательно сейчас нужно поднять дело Ивасюка, поскольку есть все данные для того, чтобы наказать заказчиков убийства и самих убийц.

Он также дал свои прогнозы относительно того, понесет ли ответственность Арсен Аваков за свою бездеятельность во время расследования дела Кати Гандзюк.

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