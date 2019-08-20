Политзаключенные Кремля отбыли из мест задержания: никто не знает куда

Адвокат политзаключенного Николая Карпюка Алексей Барановский, подтвердил, что незаконно задержанные Кремлем Балух и Карпюк выбыли с места заключения.

Он отметил, что испытывает определенный оптимизм по этому поводу. По его словам, если бы эти события с Балухом и Карпюком происходили в отдельно взятое время, то можно было бы подумать, что их просто их куда-то переводят. Но именно тот факт, что это происходит одномоментно (их забрали из колоний практически в один день) заставляет чувствовать оптимизм, заявил адокат. Он добавил, что среди его коллег ходят слухи и про других незаконно удерживаемых в неволе украинских граждан.

Барановский напомнил, что в Одессе произошло освобождение Долженкова и Мефедова. То, что все эти события происходят практически в один день, на протяжении последних нескольких дней, свидетельствует, по его мнению, о том, что происходят какие-то закулисные игры.

Адвокат заявил, что на данный момент никто не знает, где находятся Балух и Карпюк. Последний, по его словам, вообще содержался в очень строгих условиях. Даже встречи с адвокатом и консулом у него происходили, как в американских фильмах, через стекло. Он отметил, что Владимирский централ - очень "специальное" место. Он всегда был изолирован от внешнего мира и сейчас тоже нет о нем никакой информации.

"Я подал официальный запрос в тюремное ведомство, чтобы сообщили, где Карпюк. Но не думаю, что они ответят быстро", - заявил адвокат.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся