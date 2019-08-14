Украинское гражданство получат сотни россиян: прогноз российского эксперта

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства Украины для россиян.

Это касается главным образом тех, кто защищал Украину на Востоке или подвергался политическим репрессиям со стороны России. Зеленский поручил правительству разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. Чтобы получить украинское гражданство, иностранцы должны отказаться от того, которое у них есть. а россияне, которых преследуют по политическим мотивам, должны доказать это документально.

Российский експерт Ольга Курносова прокомментировала возможную реакцию Кремля и президента РФ Владимира Путина на это решение. Она отметила, что все "друзья Украины" в Москве очень обрадовались такому решению украинского президента. По сути, по словам Курносовой, президент Зеленский исполнил обещание, которое давал его предшественник - президент Порошенко. Она заявила, что в течение всего своего президентства Порошенко обещал, что введет подобную практику, но это произошло только сейчас. Курносова отметила, что сегодня в Украине находится очень много россиян, которые ждали этого указа последние четыре года.

По ее мнению, этим решением Зеленского могут воспользоваться не только те россияне, которые находятся в Украине, по ее мнению это может касаться сотен человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся