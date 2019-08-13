Легализация незадекларированного имущества коснется каждого: экономист

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал новости о том, что в налоговой предложили легализовать незадекларированное имущество.

Олег Пендзин заявил, что это будет касаться всех граждан. По его словам, налоговая амнистия начинается с нулевой декларации. То есть, все граждане заполняют декларацию со своим имуществом. Если человек имеет имущество, происхождение которого он не может объяснить уплаченными налогами, такой гражданин должен оценить это имущество и уплатить с него 5%. Это в случае, если человек задекларирует и уплатит налог за имущество. Он подчеркнул, что это касается всех, кроме пенсионеров, которые единственным источником дохода имеют пенсию. То есть, пояснил эксперт, если пенсионер кроме пенсии имеет источник дохода в виде процентов по депозитам в банке, он все равно будет должен задекларировать свои доходы.

Пендзин заявил, что каждый разговор по "амнистии капиталов" касается не только олигархов, или крупных бизнесменов, как может показаться на первый взгляд, - это коснется каждого гражданина.

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