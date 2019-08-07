Обстрелы будут продолжаться, пока не разведут войска: прогнозы эксперта

Военный эксперт Олег Стариков, прокомментировал нарушения режима тишины на Донбассе.

По его мнению, это будет повторяться до тех пор, пока войска будут видеть друг друга в прицел своего оружия или доставать с помощью артиллерии, минометов и другого вооружения. Пока это будет, смерти личного состава ВСУ будут продолжаться. Единственное, что нужно сейчас сделать, по мнению Старикова, чтобы солдаты не видели друг друга в прицел.

Он также отметил, что перемирие в Станице Луганской не нарушается, и нарушаться не будет. Во время договоренностей об этом перемирии обсуждались вопросы, связанные с контролем и наказанием за нарушение перемирия. Именно это, по мнению эксперта, является основным.

Он добавил, что для того, чтобы войска не видели друг друга, их нужно развести. Этот процесс, по словам Старикова, можно уже начинать на луганском фронте, а затем переходить к донецкому фронту.

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