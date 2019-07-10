Скандалы или дискуссии: эксперт дал политический прогноз на последнюю неделю перед выборами

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель назвал результаты опроса КМИС, согласно которым сила Святослава Вакарчука не преодолевает 5% барьер для прохождения в Раду, странным.

Он отметил, что всегда был убежден, что "Голос" с легкостью преодолевает проходной минимум. Однако, в краткосрочной избирательной кампании роль играют различные факторы: скандалы, удачные или неудачные выступления на телевидении. Так, на рейтинг партии "Слуга народа" влияет активизация деятельности действующего президента страны и его администрации.

Он назвал важным последнюю неделю перед выборами. Однако, он не уверен в том формате, в котором он будет проходить: в скандальной плоскости или в обсуждении новых тем, одной из которых, по его мнению, может стать представление деклараций о доходах политиков.

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