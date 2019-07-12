Химическая кастрация педофилов: адвокат указал на лазейку ухода от наказания

Адвокат Сергей Войченко пояснил, кто не понесет наказание по закону о химической кастрации педофилов даже после того, как его вина будет доказана в суде.

Он отметил, что к людям, которые признаны судом невменяемыми, этот вид наказания не применяется, что предусмотрено в самой санкции статьи. Вместе с тем он отметил, что после того, как в статье возникла дополнительная санкция с указаниемхимической кастрации, возникла определенная проблема. По его словам, часть 4 ст. 152 этого закона говорит о "лишение свободы на срок от 10 до 15 лет", а депутаты дополнили её словами "с принудительной химической кастрацией".

Таким образом эта статья с указанием химической кастрации стала единственной. А после того, как будет определено, что психически больной человек является невменяемым, то и дополнительная мера наказания к нему применяться не может, потому что для этого должно быть приговор суда.

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