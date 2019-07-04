В следующем отопительном сезоне украинские потребители газа будут платить значительно больше – эксперт

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что летом традиционно потребляется не очень много газа. Поэтому снижение цены на газ существенно не повлияет сбережения средств как частных потребителей, так и предприятий и снижение себестоимости их продукции не произойдет.

По его словам, если говорить об ощутимой экономии, то изменение цены на электрическую энергию могло бы существенно повлиять на стоимость товаров широкого потребления.

Он сделал оговорку, что в следующем отопительном сезоне украинские потребители газа будут платить значительно больше, если к началу отопительного сезона привязка к европейскому спекулятивному спотовому рынку газа сохранится. Это, по его словам, произойдет даже учитывая то большое количество постановлений нынешнего правительства.

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