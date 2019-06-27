Пожар в Киеве и G20 без Зеленского: подробности топ-новостей дня

Экстренное включение в нашем эфире – спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщает о причинах крупного пожара на складах секонд-хенда в районе Борщаговки в Киеве.

Предварительно в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по статье 270 – нарушение правил пожарной безопасности.

Дальше говорим с гостем студии – экспертом по международным вопросам Валерием Кравченко.

Готов ли Владимир Зеленский к встрече с Дональдом Трампом?

"Ну его подготовят. Готов ли Трамп ко встрече с Зеленским – вот это вопрос. Они оба были не-профи в политике, когда туда шли... Это будет интересная встреча. Лишь бы один не сказал лишнего, и другой не сказал лишнего... Без Америки все те планы, о которых мы говорим – они неосуществимы. Нам в любом случае необходима поддержка США", – подчеркивает эксперт.

Подробнее – в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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