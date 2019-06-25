Как правильно носить каблуки: советы врача-ортопеда

Как правильно носить каблуки: советы врача-ортопеда48Читать материал на украинском
Вредно ли ходить на шпильках? Как влияют на организм высокие каблуки? Как снизить нагрузку на стопу?
А можно ли постоянно носить кроссовки? Какую обувь лучше всего выбирать для летнего сезона?
На эти и другие вопросы отвечает гость студии – врач-ортопед Сергей Рыжов.
"Небольшой каблучок создает предпосылки для правильного распределения нагрузки на стопу и в целом оси тела. Но это должен быть небольшой подъем пятки. Поэтому рекомендуют каблучок 3-4 см, до 5 сантиметров", – отмечает специалист.
Могут ли вызвать неправильные каблуки боли в спине и как этого избежать – даем полезные советы в этом выпуске Студии Obozrevatel.
Продолжение интервью с врачом-ортопедом можно посмотреть здесь.
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