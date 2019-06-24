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Как путешествовать с маленькими детьми: опыт трэвел-мамы

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С какого возраста можно брать детей в путешествия? С чего начинать подготовку к поездкам? Какую страховку оформлять на ребенка?

Эти и другие вопросы, приуроченные к отпускному сезону, обсуждаем с гостем студии – экспертом по путешествиям с детьми Александрой Матвеевой, которая объездила с дочкой на руках практически всю Азию.

Поговорим о безопасности во время отдыха с детьми, а также о правильном питании и режиме дня.

"Путешествие – это укрепление семьи. Укрепление здоровья ребенка. Мотивация, что ребенок будет развиваться", – уверена Матвеева.

В этом выпуске Студии Obozrevatel вы сможете познакомиться с опытом трэвел-мамы и узнать разнообразные полезные советы и лайфхаки, которые пригодятся молодым родителям в путешествиях.

Продолжение эфира (о ценах и авиаперелетах) можно посмотреть здесь.

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