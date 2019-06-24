Возвращение России в ПАСЕ: какие "подарки" ждут делегацию из Москвы

24 июня стартовала летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой может быть принято скандальное решение о возвращении России в ПАСЕ.

Почему страны-лидеры ЕС хотят снова наделить российскую делегацию правом голосав ПАСЕ? Объясняет эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц.

"В среду (26 июня. – Ред.) будут выбирать генерального секретаря Совета Европы и судей в Европейский суд по правам человека. По внутренним правилам, уставу ПАСЕ, как раз нужно, чтобы российская делегация голосовала. Потому что если эти должности будут выбраны без участия РФ, то Путин и Москва, без сомнения, будут оспаривать легитимность этого органа и этих учреждений в целом", – обосновывает эксперт.

Украина выступает категорически против возвращения РФ права голоса. Народный депутат от "Народного фронта", вице-президент ПАСЕ в 2017-2018 гг. Георгий Логвинский – о том, какие сюрпризы ждут сегодня российскую делегацию.

"Мы подготовили большое количество "подарков" для наших российских так называемых "коллег", – признается депутат.

Сможет ли Россия добиться снятия европейских санкций – смотрите подробнее в этом выпуске.

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