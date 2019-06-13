''Дозачистим всех, кто не успел убежать'': ветеран АТО рассказал, когда и при каких условиях будет освобожден Донбасс

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай заявил, что если Россия выведет свои войска с Донбасса, то Украина очень быстро восстановит контроль над границей.

По его словам, коллаборационисты и российские наемники, которые находятся на Донбассе, очень сильно переживают из того медленного наступления, которое осуществляет украинская армия, занимая стратегически более выгодные позиции, однако не нарушая запретов, прописанных в Минских договоренностях.

Он отметил, что по этому поводу переживают на только на Донбассе, но и в России. Так, по его словам, стоит почитать форумы разного "казачества", заявления Гиркина и других людей, которые участвовали в оккупации Украины. Они, по его убеждению, понимают, что Украина наращивает свои возможности.

Однако, он не считает целесообразным штурмовать Донецк и Луганськ, потому что это приведет к многочисленным жертвам, особенно среди мирного населения. Кроме того, ветеран АТО напомнил, что близость к границе с Россией может стать тем фактором, который усилит гуманитарную катастрофу, которая образуется в результате обострения боевых действий с использованием авиации, бронетехники и артиллерии.

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