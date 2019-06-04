Не упоминают главного: эксперт назвал отягощающее обстоятельство полицейских Переяслав-Хмельницкого

Военный эксперт Юрий Колесников отметил, что трагический случай, который произошел в Переяслав-Хмельницком, был не первым, когда полицейские расстреляли, по его словам, невиновного человека. Он напомнил случай, когда полицейские, преследуя машину, застрелили пассажира, а не водителя.

По его убеждению, сейчас общество подводят к мысли, что это не убийство, а причинение повреждений, повлекшее смерть, что это случайность. Вместо этого, он выразил непонимание того, как пьяный человек, с огнестрельным штатным оружием, которое не было сдано на склад, уходит со службы.

Он предполагает, что именно потому, что подозреваемые являются сотрудниками нацполиции, не упоминают о том, что согласно украинскому законодательству, если человек совершает преступление в неадекватном состоянии, а состояние алкогольного опьянения к ним относится, представляет собой не смягчающее, а отягчающее обстоятельство.

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